AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin yerel seçimlerde Gümüşhane Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Ercan Çimen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gümüşhane Belediye Başkanlığına mevcut başkan Ercan Çimen'in yeniden aday gösterildiğini açıkladı.

Ercan Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır kutlu bir görev olarak gördüğü Gümüşhane Belediye Başkanlığını yürüttüğünü belirtti.

Görev süresi boyunca Gümüşhane'de birçok yatırım yaparak marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Çimen, "Şehrimiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalıştık. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile yeniden aday gösterildim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çimen, AK belediyecilik hizmetlerini önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'miz için her zaman görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kutlu göreve bizi tekrar layık gören AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim çıktığımız yolda bizleri utandırmasın. Durmak yok, yola devam."

Ercan Çimen kimdir?

Ercan Çimen, 1966'da Gümüşhane'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2011'de AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olduktan sonra 2014 yılında da Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.

Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.