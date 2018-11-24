AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Cumali Atilla'nın gösterildiğini açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Atilla, 1 Kasım 2016'dan bu yana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın görevden alınmasından sonra yerine kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım 2016'da belediyeye görevlendirilen Cumali Atilla, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

Atilla'nın talimatıyla halkın kaynaklarının doğrudan halka hizmet olarak sunulması için hazırlanan projeler hayata geçirildi. DBP'li yönetim döneminde terör örgütü PKK ve HDP'nin çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine ulaşım hizmetinin aksatılması ve çöplerin toplanmaması gibi vatandaşa yaşatılan çile sona ererken, yaşam standartlarını yükselten çalışmalar gerçekleştirildi.

Atilla'nın görevlendirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra kırsal mahallelere de kaliteli hizmet sunmak için yoğun çaba gösterdi.

2 yılda 1,2 milyar lira yatırım

Atilla'nın talimatıyla iki yılda yapılan 1,2 milyar liralık yatırımla kentin çehresi değişirken, sıfır borç ile halka kaliteli hizmet sunuldu.

Kültürel ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere kaldırım, yol, park, yeşil alan, tesis, tarım ve hayvancılık projeleriyle 543 milyon 537 bin liralık yatırım yapılarak DBP'li yönetim döneminde belediyenin yüzde 12 olan yatırım miktarı yüzde 40'a çıkarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ise son iki yılda 647 milyon 745 bin lira yatırımla kent genelinde 74 içme suyu, kanalizasyon, atık su ve yağmursuyu projesini tamamladı. İl genelinde yapımı devam eden 44 proje ise yıl sonunda bitirilecek.

Kentin cadde ve bulvarlarına 2017'de 600 bin ton sıcak asfalt yapan belediye, bu yıl da merkeze bağlı 4 ilçede 800 bin ton sıcak asfalt dökmeyi başardı.

Kent çiçek bahçesine dönüştü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere 568 bin metrekare kaldırım taşı döşedi, yeni kaldırımlar görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edildi.

Belediye, orta refüj ve kavşaklara 2017'de farklı türlerde 3 milyon 500 bin, 2018'de de 4 milyon olmak üzere 7 milyon 500 bin çiçek ekerek kenti çiçek bahçesine dönüştürdü. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında orta refüj, park ve kavşaklara farklı türlerde 21 bin ağaç dikildi.

Kitap kafe, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun gruplarının yer aldığı 70 bin metrekare üzerine inşa edilen Kent Meydanı'nın yanı sıra yine Kayapınar ilçesinde tematik bahçeler, çocuklara yönelik eğlence tepeleri ve göletlerin yer aldığı 34 bin metrekare büyüklüğündeki Temapark hizmete açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın rahatlığı için şehrin farklı noktalarına kapalı ve klimalı duraklar yerleştirdi. 18 metrekarelik alana sahip duraklarda kitaplık, klima, engelli rampası ve 12 kişilik oturma alanı bulunuyor.

2017'de 32 doğal gazla çalışan çevre dostu otobüsü satın alarak toplu taşıma araç filosunu genişleten belediye, 2018 yılında 50 yeni otobüs alarak araç filo sayısını 248'e çıkardı. 90 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olan yeni otobüslerde engellilerin kullanımına uygun rampa sistemleri de bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında ücretsiz mobil internet ve şarj ünitesi hizmeti de sunuluyor.

Belediyenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan ney, bağlama, piyano, gitar, keman, santur, yan flüt, tar, setar, kemençe, erbane, yağlı boya resim, seramik, tiyatro, halk oyunları ve fotoğrafçılık kurslarına binlerce çocuk, genç ve yetişkin katıldı.

Cumali Atilla'nın başkanlığında yeni yönetime kavuşturulan belediye sayesinde Diyarbakır yaklaşık 18 yıldır hasretle beklediği ve mahrum kaldığı birçok hizmete kavuştu.

Vatandaşlar memnun

Vatandaşlar Mehmet Sahil Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atilla'nın aday olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ayaz, "Atilla'yı çok beğeniyoruz. İyi ve çalışkan biri. Memleketimize çok hizmet yaptı. Caddelerimizi, kaldırımlarımızı yaptı. Diyarbakır kendisinden çok memnun. Aday olması bizi mutlu etti, inşallah kendisi seçilir. Allah başarılı kılsın." ifadelerini kullandı.

Elif Balcı da Atilla'nın 2 yıllık görevi sürecince iyi hizmetler yaptığını, kentin yeşillendirildiğini belirtti.

Kentin güzelleşmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Balcı, "Atilla eğer seçilirse ondan çok istediğim şey burada fabrika kurması." dedi.

Behsat Hızarcı ise "Memlekete kim hayırlıysa belediyecilik anlamında hizmet yapıyorsa o başkan olsun. Cumali Atilla'nın yaptığı hizmetlerden memnunuz. Gözle görülür hizmetler yapıldı." diye konuştu.

Atilla'nın öz geçmişi

1964 yılında Elazığ'da doğan Atilla, ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

Atilla, 1990'da Erzincan kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulunan Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü.

Sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Atilla, evli ve 3 çocuk babası.