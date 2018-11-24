AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Fatma Şahin olması, AK Parti il yönetiminde memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fatma Şahin'in aday gösterildiğini açıklamıştı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyetti dile getirerek, "Tüm milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla Sayın Fatma Şahin'in kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisi zaten kentte çok sevilen bir isim. Tekrar aday gösterilmesi nedeniyle büyük bir sevinç yaşandı. Güneydoğu'nun gözdesi olan Gaziantep, Fatma Şahin ile birlikte başarılı projelere imza atmaya devam edecektir inşallah." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin adayının kente ve millete hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'in bölgenin en büyük ticaret merkezi olduğunu belirten Yıldırım, "Kentimiz her anlamda büyüyor. Bu anlamda kentimizi modern hale getiren ve çalışmalarını sürdüren Fatma Şahin Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum ve yeniden aday gösterildiği için tebrik ediyorum. İnşallah kentimiz daha büyük hizmetler alacak." dedi.

Fatma Şahin

20 Haziran 1966 Gaziantep'te doğan Fatma Şahin, evli ve iki çocuk annesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden kimya mühendisi olarak mezun olan Şahin, 2001 yılında AK Parti Gaziantep il kurucu üyesi oldu, 2002 seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekilliği görevinde bulunan Şahin, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildi.

TBMM'de Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus Cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonunda görev alan Şahin, 61. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak yer aldı. Bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 55'e yakın oy aldı.