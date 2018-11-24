AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı, eski Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayının Arı olduğunu açıkladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arı'nın başkan adayı gösterilmesinin kente olumlu şekilde yansıdığını söyledi.

Arı'nın kentte ilkeli, dürüst ve çalışkan kişiliğiyle tanındığını belirten Menekşe, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Nevşehir'de yeni bir zafer elde edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Uzun süre çeşitli görevlerde bulunan ve önemli tecrübeler elde eden Sayın Rasim Arı'nın Nevşehir'de aday gösterilmesiyle il teşkilatımızda derhal seçim çalışmaları başlayacaktır. İnanıyorum ki 31 Mart Nevşehir'de AK Parti için yeni bir zafer tarihi olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ise büyük bir heyecan ve azimle seçim sürecinin değerlendirileceğini, yerel seçimlerde yüksek başarı elde edileceğini ifade etti.

Arı'nın öz geçmişi

Arı, 1975'te Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi İİlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Arı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı.

2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Arapça ve İngilizce bilen Arı, evli ve iki çocuk babası.