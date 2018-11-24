AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mustafa Demir olduğunu açıkladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Güner Armutlu, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mimar Mustafa Demir'in açıklanmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Demir'in Samsun'da belediye meclis üyeliği ile partilerinin kurucu il başkanlığını yaptığını hatırlatan Armutlu, "Adayımız, teşkilatımızın her kademesinde emek vermiştir. Aynı zamanda mimar olması hasebiyle şehircilik kimliği olan tecrübeli bir insandır. Demir, şehircilik kimliği ve tecrübesiyle Samsun'u hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli kentleri arasına taşıyacaktır. Ayrıca şehirde yansıttığı olumlu hava ve sinerji ile 17 ilçe belediyesinin de AK Parti tarafından kazanılmasında önemli etken olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir'in öz geçmişi

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.

Dört yıl kamu hizmetinden sonra mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaretle uğraştı.

Atakum Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulunan Demir, AK Parti'nin Samsun'da kurucu il başkanlığını üstlendi.

22, 23 ve 24. dönemde AK Parti'den Samsun milletvekili seçilen Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

Demir, 60. hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini de yürüttü.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.