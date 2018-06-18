AK Parti'nin Bayraklı Mitingi

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Piyasadaki adaylar hiç terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, koşa koşa Edirne'ye gideceksin, Edirne'de hapiste terörü destekleyen birine ziyarette bulunacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki 'ben hepinizin cumhurbaşkanıyım'. Peki o şehitler, o 53 kişi, Kobani olaylarında 15 yaşındaki Yasin Börü'nün hesabını kim verecek?" dedi.

Yıldırım, partisinin Bayraklı Sevgi Yolu'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm konusunun en fazla İzmir'i ilgilendirdiğini, Bayraklı Tepekule'de 600 konutluk projeyle ilgili bir sıkıntı olduğunu, bu sorunu da çözeceklerinin belirtti.

2015 seçimlerinde İzmir'i gezerken mutlaka imarla, tapuyla, mülkiyetle ilgili, elektrik, doğalgaz, su ile ilgili sorunları çözeceklerini söylediklerini hatırlatan Yıldırım, "İmar barış yasasını geçirdik. Düşünebiliyor musunuz İzmir gibi dünya şehrinin binalarının yüzde 62'si imarsız, ruhsatsız, sağlıksız. Bu meseleyi kökünden çözmek için imar barışını çıkardık. CHP ne diyor, 'efendim biz düşünmüştük'. Siz sadece hayal edersiniz. AK Parti de hayalleri gerçeğe dönüştürür." ifadelerini kullandı.

"İzmir İnce'yi eler, Erdoğan'ı seçer"

AK Parti'nin birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Adalettir, özgürlüktür, demokrasidir, hukuk devletidir. AK Parti darbeye, vesayete karşı durmaktır. Millet iradesine tam anlamıyla tabi olmaktır. Biz 81 milyonu kardeş biliriz. Bizde ayrı gayrı yok. Biz bu ülkenin bayrağı altında Kürt'üyle, Türk'üyle her bir mezhepten, meşrepten biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz.

Türkiye'nin önemli bir sorunu terör sorunudur. Şimdi piyasadaki adaylar hiç terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, koşa koşa Edirne'ye gideceksin, Edirne'de hapiste terörü destekleyen birine ziyarette bulunacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki 'ben hepinizin cumhurbaşkanıyım'. Peki o şehitler, o 53 kişi, Kobani olaylarında 15 yaşındaki Yasin Börü'nün hesabını kim verecek? Birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize göz dikenin karşında Bayraklı'yı, İzmir'i bulursun. Ülkemizi bölmek isteyenlere geçit vermeyecek. İzmir ince eler, sık dokur, İnce'yi eler, Erdoğan'ı seçer. Bizi bölemeyecekler. Kardeşliğimizi yok edemeyecekler."

"Biz birlikte Türkiye'yiz"

Başbakan Yıldırım Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alarak bu ülkeye kastedenler karşında İzmir'in, Türkiye'nin tek yürek, tek bilek olacağını ifade ederek, "Bu ezan, bu bayrak, bu devlet, bu vatan hepimizin. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak için hazır mıyız? Aydınlık yarınlarımız için hazır mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Geleceğimize, yavrularımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkacak mıyız? Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için 'evet' mi? O halde de diyoruz, durmak yok... Cumhur İttifakı'nı, kadrolarını Meclise taşıyacak mıyız? Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyor muyuz?

Muhalefet adayları ne diyor, 'AK Parti ne yaptıysa hepsini bozacağız, yıkacağız.' Bunlar yıkım ekibi, yıkım... Demek ki sandıkta iki ekip var, yapım ekibi ve yıkım ekibi. 24 Haziran'da yıkım ekibine hak ettiği dersi verecek miyiz?"

(Bitti)