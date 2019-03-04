AK Parti'nin Bartın Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu milleti IMF kapılarına mecbur edenler sanki kendileri değilmiş gibi hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor. Bunlar sadece yalancı değil aynı zamanda bunlar balık hafızalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi sandıklarda veriyor muyuz? Durmak yok... Hiçbir zaman bunlar Türkiye'nin derdiyle dertlenmediler, bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Bizde ayrım yok, biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla velhasıl... Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, bizim farkımız bu ama onların böyle bir derdi yok." diye konuştu.

Türkiye'ye telafisi ve tedavisi yıllarca sürecek büyük yaralar açıldığı değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı konuşmalarda üç şeyle mücadele edeceğini söylediğini anımsattı. Erdoğan, bunların çöp, çukur ve çamur olduğunu dile getirerek, "Bir şey daha söyledim, bir de üç Y... Bu da yokluk, yoksulluk ve yasaklar. Biz bunlarla mücadele ettik ve mücadele ede ede nereye geldik, elhamdülillah bu ülkede tek başımıza iktidara geldik, 16-17 senedir iktidar mıyız? Niye? Millet bizi sevdi, biz de milletimizi sevdik onun için. Eğer sen kalkar da millete hakaret edersen bu olmaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin bir televizyon programına dair görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara izleten Erdoğan, daha sonra hizmete giren şehir hastanelerinin tanıtım videosunu gösterdi.

"Millete verdikleri sözleri hiçbir zaman tutamadılar"

Şehir hastaneleri hakkında da bilgi veren ve yurt dışında şehir hastanelerinin örneğinin olmadığının altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda öne çıktığını söyledi.

Erdoğan, 14 Mart'ta Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yapılacağını anımsattı ve kısa bir süre sonra da Etlik'de 3 bin 600 yataklı bir şehir hastanesinin daha açılacağını hatırlattı.

Erdoğan, "Derdim şu, bu millet yapar, bunu göstermek. Sağlıkta da yapar, eğitimde de yapar, Allah'ın izniyle adalet, emniyet, ulaşım, bunlarda da yapar. Yaptık mı, yaptık. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik mi, geçirdik, Avrasya Tüneli'ni denizin altından geçirdik mi, geçirdik, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı, yaptık ve Türkiye genelinde otobanlarla, otoyollarla elhamdülillah mesafeler aldık mı, aldık." diye konuştu.

Hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçim dönemlerinde bunlar millete verdikleri sözleri hiçbir zaman tutamadılar. Meydanlarda dillendirdikleri projelerin tek bir tanesini dahi hayata geçiremediler. Söz verdiler, seçimden sonra unuttular, vadettiler, seçimden sonra üzerine yattılar, proje açıkladılar, seçimden sonra hiç oralı olmadılar. İktidarlarında taş üstüne taş dahi koyamadılar. Hatta vatan millet sevdalısı insanların yaptıklarını sabote ettiler. Nuri Demirağ gibi, Vecihi Hürkuş gibi vizyonerlerin çalışmalarını engellediler, gelişip büyümesine dahi fırsat vermediler.

Savunma sanayimizin yüzde 20'si yerliydi, şimdi yüzde 65 yerli ve biz şu anda 2,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Nereden nereye? Üretimde yerli girişimcilerimizi sürekli teşvik ettik, hala da teşvik etmeye devam ediyoruz. Fabrikaların, iş yerlerinin kapısına bunlar kilitler vurdular. Vatandaşın çoluğunun çocuğunun rızkından keserek devlete verdiği vergileri yatırıma dönüştürmeyip çarçur ettiler. Bizzat kendilerinin sebep olduğu, bizzat kendilerinin çıkardığı ekonomik sorunların çözümünü de gittiler, IMF kapılarında aradılar, IMF'den aldılar."

Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu belirterek, "Mayıs 2013 ve 23,5 milyar doları ödedik ve IMF ile işimizi bitirdik. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi biliyor musunuz, 27,5 milyar dolar, şimdi 100 milyar dolar. Nereden nereye?" dedi.

"Hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun IMF'den, enflasyondan, faizden bahsettiğini belirterek, "Bu milleti IMF kapılarına mecbur edenler sanki kendileri değilmiş gibi hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor. Bunlar sadece yalancı değil aynı zamanda bunlar balık hafızalı. Ne bu milletin mazisini biliyorlar ne de kendi tarihlerini biliyorlar. Geçmişte IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'dir, CHP ocağından yetişmiş yöneticilerdir, siyasetçilerdir, bağımsızlığı için Kurtuluş Savaşı'nda binlerce evladını feda eden bu ülkeyi senelerce IMF kapılarında süründüren de CHP zihniyetidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkeyi gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Bugün Türkiye'nin kendi sorunlarına milli ve yerli çözüm yolları üretebiliyorsa bunun son 17 yılda hayata geçirdikleri reformların sonucu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimseye el açmadan en ağır ekonomik saldırıları bile göğüsleyebiliyorsa bu AK Parti'nin başarısıdır. Ne diyor? 'Bak yeniden kuyruk başladı.' diyor. Kim diyor? Bay Kemal. Bay Kemal, bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil, yağ kuyruğu değil, benzin kuyruğu değil, gaz yağı kuyruğu değil, hasta kuyruğu değil. Bay Kemal siz ölülerimizi bile rehin alıyordunuz. Bu ülke bunları yaşadı. Bunlar varlık kuyruğu."

Sebze ve meyveyi vatandaşa yüksek fiyatla satma yoluna giden fırsatçıların ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, bunun üzerine bir hafta içinde tanzim satış yerleri kurduklarını ve fiyatları yüzde 50 düşürerek bunları vatandaşa ulaştırdıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "31 Mart'a kadar bu iş oldu oldu, olmadığı takdirde TESKOMB ile görüştüm, bunun yanında aynı şekilde Türkiye'deki kamu, esnaf vesaire birlikleriyle görüştüm. Şimdi onlarla masaya oturacağız, gerekirse onlarla 81 vilayette bu ürünleri ulaştıracağız çünkü vatandaşımızı sömürmelerine müsaade edemeyiz. Biz vatandaşımızın acil evine girecek olan ürünleri onlara en uygun fiyatla ulaştıracağız." diye konuştu.

"Dünyada sorunsuz, sıkıntısız hiçbir ülke yok"

Altyapı olarak ne kadar gelişmiş, ekonomik olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun, dünyada sorunsuz, sıkıntısız hiçbir ülke olmadığına işaret eden Erdoğan, bugün 19,5 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin de ekonomik problemleri olduğunu ifade etti.

G20 üyesi Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, Brezilya'nın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin de sıkıntıları bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fransa'nın haftalardır dertlerini duyurmaya çalışan sarı yelekliler gibi çok ciddi sosyal problemleri var değil mi? Bundan iki asır önce Sanayi Devrimi'ne imza atmış İngiltere'nin Brexit'ten kaynaklanan dertleri var. AB'nin düzensiz göç gibi, mülteciler gibi, İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, ırkçılık, işsizlik gibi derin sıkıntıları var. Her ülkenin değişen küresel şartlardan, iç politika ve dış politikadan neşet eden kendi çapına göre meseleleri var. Hayatın tabii akışı içinde bunların olması gayet normaldir. Aksini iddia etmek, aksini söylemek akıl karı olmadığı gibi çok büyük bir yalandır. Mesele sorunlar, sıkıntılar, belirsizlikler değil bunlara nasıl çözüm aradığınızdır. Asıl mesele problemlerle, cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Asıl mesele, sorunları halının altına süpürmek değil üzerine gidebilmektir. İşte 17 yılda ülkemiz bunu sağladı. 17 yılda işte bundan dolayı biz başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da aynısını yapmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nerede aşılması gereken bir engel varsa onu asla görmezden, duymazdan gelmeyecek, kararlılıkla üzerine gideceklerini belirtti.

Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, sanayide, tarımda, istihdamda, sosyal desteklerde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine muhakkak taşıyacaklarının altını çizen Erdoğan, "Yeter ki Rabia'mıza sahip çıkalım." dedi.

Erdoğan, alandaki vatandaşlara "Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Gençler kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Durmadan. 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkıyoruz değil mi? Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. Bunu başardığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Bütün bunlar için 31 Mart seçimleri çok önemlidir. 31 Mart seçimleri 2023 hedeflerinin önündeki en son engeldir. 31 Mart'a kadar inşallah gayretimizi sonuna kadar gösterecek, kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Gönül belediyeciliğini herkese anlatacak, bilhassa eski Türkiye'yi bilmeyen gençlerimize ülkemizin nereden nereye geldiğini çok iyi izah edeceğiz. Bartınlı kardeşlerimin basiretine, ferasetine özellikle güveniyorum. Merkez ve ilçe başkan adaylarımıza sizden çok güçlü destek bekliyorum." diye seslendi.

Yatırım programında olan Bartın Irmağı Islah Projesi'ni de hayata geçireceklerini kaydeden Erdoğan, "Böylece orada da bir sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız." dedi.

Notlar

Mitinglerde kullandığı tırın içinde yer alan haritada Bartın'ın üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz da birer konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı. ?

Mitinge Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA