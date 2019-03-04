AK Parti'nin Bartın Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetine doğal gazı getirdik. 922 ilçesinden yarıdan fazlasına doğal gazı Türkiye genelinde getirdik." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Sağlıkta Bartın'ı tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduklarını belirten Erdoğan, Bartınlıların temel sağlık hizmetleri için başka illere gitmek mecburiyetinde kalmamaları için yeni hastaneler inşa ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 yataklı Bartın Devlet Hastanesi, Ulus ve Amasra ilçe hastaneleri ile 18 sağlık tesisi yaptıklarını dile getirdi.

Bartın Göğüs Hastalıkları Hastanesini, 44 yataklı ek blok yaparak büyüttüklerini aktaran Erdoğan, 400 yataklı Bartın Devler Hastanesi ile 4 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini vurguladı.

Bartın'da bin 210 konut projesini hayata geçirdiklerini, ulaşımda 7 kilometre olarak aldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 66 kilometre ilaveyle 73 kilometreye çıkardıklarını, Bartın Batı Çevreyolu'nun proje çalışmalarını başlattıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa sürede yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Toplam 3,5 milyar lira maliyeti olan Zonguldak, Amasra, Kurucaşile bölünmüş yolunun yarısından fazlasını tamamladık. Aynı şekilde Çakraz Tüneli'ni Cumayanı Viyadüğü'nü, Gölderesini Köprüsü'nü ve Bartın şehir geçişindeki Şehitlik Köprüsü'nü tamamladık. Biz yaptık, biz dertliyiz, biz milletimize aşığız. Bu yolun kalan kesimi ve proje içindeki tünelleri de 2 yıla bitiriyoruz. Biz Ferhat'ız, siz Şirin, dağları deleceğiz, tünelleri açacağız. Ferhat'ın aşkı bunu gerektirir. Kozcağız-Yenice-Karabük ayrım yolunu inşallah seneye sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bartın-Çaycuma ayrımı Kozcağız yolunu, Bartın-Arıt-Aydınlar yolunu Bartın-Çaycuma-Devrek-Zonguldak ayrım yolunu ve Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı ayrım yolunu ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz."

Aynı zamanda bir liman şehri olan Bartın'a tarihi nitelikte yatırımlar yaptıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"150 yıllık bir proje olan bölgenin kaderini tayin edecek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldik. Bu projeyle Batı Karadeniz'de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir liman kompleksi hayata geçiriliyor. Proje sadece Bartın'ın değil Zonguldak'ın ve Karabük'ün de ortak projesi olacak. Liman'ın ve bağlantılı projelerin faaliyete geçmesiyle bu şehirlerimiz tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. Altyapı inşaatını seneye tamamlayacağımız Filyos'ta, üstyapı inşasına da 2021 yılında başlayıp, 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız. Amasra Limanı yolcu iskelesi ve küçük tekne yanaşma yerini ve Tarlaağzı ve Kurucaşile balıkçı barınaklarını inşa ettik. Amasra Limanı'ndaki mendirek inşatımız devam ediyor. Bartın için önemini bildiğimiz Adapazarı, Karasu Limanı, Akçakoca, Ereğli ve Bartın Limanı demiryolu projesiyle ilgili çalışmalar başladı. Yapımı süren Adapazarı Karasu Limanı Demiryolu projesinin devamı olacak bu hatla ilgili çalışmalar fizibilite aşamasındadır. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde yapımına başlamayı planlıyoruz."

Bartın'ın uzun yıllar hasretini çektiği, şehri taşkın zararlarından koruyacak Kirazlı Köprü Barajı'nı tamamlayarak hizmete aldıklarını ifade eden Erdoğan, Gökırmak üzerinde inşa ettikleri barajla 31 bin dekar arazi sulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a kazandırdıkları Kışla Barajı ile de şehir merkezinin taşkınlardan korunduğunu vurgulayarak Kozcağız Barajı'nın yapımında sonlara geldiklerini, bu barajla yaklaşık 25 bin dekar arazinin sulanacağını dile getirdi.

Ulus Eldeş Barajı'nın inşasında yarıyı geçtiklerini bildiren Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar hizmete alacağımız baraj sayesinde 3 sulama tesisiyle toplam 57 bin dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacağız. Son 17 yılda inşa ettiğimiz 37 taşkın koruma tesisiyle Bartın şehir merkezi ve 46 yerleşim yerini taşkın zararlarından koruduk. İnşaatları devam eden 18 taşkın koruma tesisimiz daha bulunuyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçi battı, çifti bitti" dediğini anımsatan Erdoğan, çiftçilere 152 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerine işaret etti.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ni genişlettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi buraya ilave organize sanayi bölgesi yapmak için proje çalışmalarımız da devam ediyor. Bartınlı iş insanlarımızı, girişimcilerimizi toplam 9 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekledik. Desteklerimiz de 5 bin 200 kişilik ilave istihdam meydana getirdik. Bartın'daki 12 bin 416 iş yerimize toplam 295 milyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ı doğal gaz ile buluşturduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne çileler çektiniz. 5 kat binanın bodrumundan kömür, odun taşı ama şimdi düğmeye basıyoruz bütün daire ısınıyor. Biz Bartın'ın ilçelerine de inşallah doğal gazımızı getireceğiz. Bunları da yapacağız. Hans, Helga kullanacak da benim Ahmetim, Hasanım, Hüseyinim, Ayşe, Hatice kardeşlerim neden kullanmasın. Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetine doğalgazı getirdik. 922 ilçesinden yarıdan fazlasına doğal gazı Türkiye genelinde getirdik. Biz buyuz. Şimdi Bartın'a bir Kültür Merkezi kazandırdık. İçinde 700 yıllık Orta İbrahim Paşa Camisi'nin 200 yıllık Arap Camisi'nin de olduğu 7 tarihi eserimizin restorasyonunu tamamladık."

(Sürecek)

Kaynak: AA