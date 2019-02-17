AK Parti'nin Balıkesir Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Eğitimde 3 bin 489 yeni dersliği Balıkesir'e kazandırdıklarını belirten Erdoğan, bugün 47 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre, ikinci devlet üniversitesi olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesini kurduklarını hatırlattı.

Erdoğan, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 672 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, ileriki birkaç yıl içinde Balıkesir, Edremit ve Bandırma'da toplam 2 bin 750 kişi kapasiteli 3 yükseköğrenim yurdunu daha hizmete açacaklarını dile getirdi.

Aralarında 550 yıllık Zağnos Paşa Camisi, Yıldırım Camisi ve Manyas Hacı İlyas Camisi'nin olduğu 83 ata yadigarı eseri restore ettiklerini anlatan Erdoğan, "Atalarımızın eserlerine hep sahip çıktık. Halihazırda Karesi İbrahim Bey Camisi, Karesi Hamidiye Camisi, Erdek Hacıömer Camisi ve Dursunbey Halhallı Camisi gibi önemli eserlerin restorasyonları devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, Havran ilçesinde 116 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Balıkesirli ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara ve engellilere toplamda 1,8 katrilyon lira tutarında kaynak aktardıklarını vurgulayan Erdoğan, şehre 27'si hastane olmak üzere toplam 66 sağlık tesisini kazandırdıklarını ifade etti.

Kente şehir hastanesi standartlarında bin yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Sındırgı, Gömeç ve İvrindi Devlet Hastaneleri ile 8 sağlık tesisinin inşası, 15 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 76 kilometreden, 513 kilometre ilaveyle 589 kilometreye çıkardıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı? Yol medeniyettir. Yolun varsa medenisin, yolun yoksa gayrimedenisin. Şimdi bölgede bütün üst geçitler, kavşak düzenlemeleri bütün bunlar yine AK Parti belediyeciliğinin eserleri. Toplam maliyeti 1,7 katrilyon lira olan 16 yol projemizin yapımı devam ediyor. Tamamını bu yıl içinde hizmete alacağımız İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor. Bu vesileyle şu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum; İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay hemen trafiğe açıyoruz. Bir diğer önemli projemiz de içinde Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Projesi'dir. Bu otoyol Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanacak. Böylece İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalmış olacak."

-Balıkesir Havalimanı'na yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sındırgı ile Edremit Kuzey Çevreyollarını ve Bandırma Susurluk yolundaki Manyas ve Okçugöl köprülü kavşaklarını bu yıl tamamlayacaklarını söyledi.

Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen demiryolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize edildiğini anlatan Erdoğan, tamamlanan kesimleri etap etap işletmeye açtıklarını, kalan kesimleri de bu yıl içinde bitireceklerini ifade etti.

Kentin ortasından geçen tren yolunun şehir dışına alınmasının da gündemlerinde olduğuna işaret eden Erdoğan, mevcut tren yolu bölgesini de kent meydanı yaparak vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Balıkesir'de iki havalimanı olduğunu aktaran Erdoğan, Edremit'teki Koca Seyit Havalimanı'na yıllık 3 milyon kapasiteli bir terminal binasını inşa ettiklerini, bu havalimanının 2003'te 3 bin 567 olan yolcu trafiğinin, geçen yıl 516 bine çıktığına dikkati çekti.

"Yıllık yüz bin yolcu kapasiteli küçük bir terminali olan Balıkesir Havalimanı'mıza yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yapıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bay Kemal ne verir bilmiyorum. O, akşam yalan, sabah yalan, akşam iftira, sabah iftira. Ben de durmadan mahkemeleri kazanıyorum. 1,5 milyon kazandım, 1 milyon kazandım şimdi nihai kararı bekliyoruz, onanma kararı, o da geldikten sonra biz de bunu Mehmetçik Vakfına hibe ederiz. Çünkü Bay Kemal'in böyle bir yere nasip olmaz hiç olmazsa biz oradan gelen bu kararı Mehmetçik Vakfımıza vermek suretiyle adeta şehitlerimize... Neler yaptığını biliyorsunuz değil mi? Terör örgütlerine karşı savaşanlara 'ne işiniz var orada?' aynen bu ifadeyi kullanıyor. Mehmetçik'in görevinin ne olduğunu tarih kaydetmiştir. Benim Mehmetim teröristlerle uğraşmayacak da kimle uğraşacak? Tabii ki teröristlerle bu mücadeleyi vereceğiz ve hepsi de giderken evde anacığı, babacığı ne diyor? 'Git oğlum git, ya şehit ol ya gazi', biz böyle yetiştik. Dolayısıyla bundan sonra da bu mücadele böyle devam edecek. Şimdi nedir o müjde? Terminal binası yakında tamamlanıyor ve bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece Balıkesirli kardeşlerimiz uçak yolculuğu için Edremit'e kadar gitmek zorunda kalmayacak."

"Çiftçilerimize toplamda yaklaşık 2,8 milyar lira tarımsal destek verdik"

Erdoğan, Balıkesir'e 20 baraj ve 22 gölet inşa ettiklerini, 10 baraj ve 5 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 620 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi 173 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını dile getirdi.

İkizcetepeler Barajı'ndan alınan suyu, inşa ettikleri içme suyu isale hattıyla ve içme suyu arıtma tesisiyle Balıkesir'e ileterek şehrin içme suyu problemini çözdüklerini vurgulayan Erdoğan, mevcut atık arıtma tesisi ihtiyacını karşılayamaz hale gelen kente günlük 10 bin metreküp kapasiteli yeni bir atık arıtma tesisi kurulacağı müjdesini verdi.

Çiftçilere verdikleri desteklerden bahseden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi artık arazisini satıyor' diyor. 'Çiftçi artık para bulamıyor' diyor. Bay Kemal, bak sana şimdi buradan söylüyorum; çiftçilerimize toplamda yaklaşık 2,8 milyar lira tarımsal destek verdik. Balıkesir'de bir Teknopark, 8 Ar-Ge merkezi kurduk. Balıkesirli girişimcilerimize toplamda 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağlayarak 25 bin ilave istihdam oluşturduk."

(Sürecek)

Kaynak: AA