AK Parti'nin Bafra Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

AK Parti Genel Merkezi, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'in Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle boşalan koltuğa, Hamit Kılıç'ı aday gösterdi.

AK Parti Bafra İlçe Başkanlığında belediye başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklaması sonucunda Avukat Kemal Şenocak, Hamit Kılıç, Ramazan Çotur ve İsmail Kurt Ankara'ya çağrıldı. AK Parti Genel Merkezinden çağrılan dört aday arasından AK Parti Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Başkan Vekili Hamit Kılıç'ın Bafra Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi kararı çıktı.

Bafra Belediye Meclisi Pazar günü saat 14.00'te toplanarak yeni belediye başkanını seçecek. - SAMSUN