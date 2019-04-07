AK Parti'nin Atakum'da Seçim Sonucuna İtirazı

AK Parti'nin Samsun'un Atakum ilçesinde tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazının YSK tarafından iptal edildiği bildirildi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da seçim sonuçlarına itiraz sürecinin sona erdiğini belirterek, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının Samsun'a ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere Samsun'un 18 belediyesini kazanma hedefleri olduğunu belirten Aksu, "Neticede Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 16 belediye başkanlığını kazanarak seçimleri tamamlamış bulunuyoruz. Milletimizin tecelli eden iradesine de saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Aksu, seçim sonrası yaşanan itiraz sürecine değinerek, şunları kaydetti:

"Atakum'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazımızın kabulü sonrası aradaki farkın bir miktar azaldığını müşahede ettik. Tüm sandıkların yeniden sayılmasına yönelik itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddine itiraz ettik. Bu ikinci itirazımız İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmakla birlikte kısa süre sonra YSK tarafından iptal edilmiştir. Sonuçta bizim talebimiz, geçersiz oylarda yaşanan durumun tüm oylarda da meydana gelebileceği ihtimaline karşılık oyların yeniden sayılması idi. Son derece makul olan bu talebimiz İl Seçim Kurulu tarafından olumlu karşılandı ancak vaki itiraz nedeniyle YSK tarafından iptal edildi. Sonuç itibarıyla yasal süreç de bu şekilde tamamlanmış oldu."

Kaynak: AA