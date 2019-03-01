AK Parti'nin Ardahan Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Onun için de domates, biber, soğan, patates, aklınıza ne gelirse, en ucuz şekilde bunları şu anda halkımıza ulaştırıyoruz. Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince PTT Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin kavgalar yüzünden 1970, 1980 ve 1990'larda ciddi bedeller ödediğini belirten Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma politikasının Türkiye'ye maddi, manevi büyük faturaları olduğunu söyledi.

Milli iradenin üstündeki darbe gölgesinin senelerce eksilmediğini dile getiren Erdoğan, medya patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği, istedikleri gibi siyaseti dizayn ettiği dönemlerin şimdi geride kaldığını vurguladı.

Türkiye'nin faili meçhullerin sıradanlaştığı, sokaklarda terör, ölüm ve şiddetin kol gezdiği acı günlere şahit olduğunu, gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'lere ulaştığı, yıllık enflasyonun yüzde 100'leri aştığı, en basit ihtiyaç maddelerinin bile aranıp da bulunmadığı zamanlar yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kim vardı iktidarda? CHP. Bay Kemal'in o işte önündeki izinden gittiği kişiler vardı. Hatırlayın o günleri. Burada aramızda öyle insanlar var ki hatırlarlar, gaz kuyruklarını, yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını hatırlarlar. Bunları biz CHP döneminde yaşamadık mı? Şimdi çıkmış Bay Kemal konuşuyor, 'kuyruklar' diyor. Bay Kemal, bu kuyruklar senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları değil. Bay Kemal, bunlar CHP'nin iktidarları döneminde yokluk kuyrukları değil. Bu kuyruklar varlık kuyruğu varlık. Şimdi benim vatandaşım elhamdülillah simsarların elinden alındı bunlar. Fiyatlar bir anda ne oldu, tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor."

Isparta'da 400 bin ton elmanın, fiyatların düşük olmasına karşın satılamadığını öğrendiğini, hemen Hazine ve Maliye Bakanını arayarak, bunların alınmasını ve ucuz fiyata satılmasını istediğini anlatan Erdoğan, "Bu elmalar şu anda tarafımızdan alınıyor, alındı ve halkımıza da 3 liraya da satılıyor. Nerelere çıkmıştı fiyatlar biliyor musunuz? 8-10 buralara çıkmıştı. Şimdi biz böyle bir adımı attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Onun için de domates, biber, soğan, patates, aklınıza ne gelirse, en ucuz şekilde bunları şu anda halkımıza ulaştırıyoruz. Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütleri mensupları tarafından engellenmiştir"

Erdoğan, böyle dönemlerde uluslararası sermaye bir tarafa, yerli sermayenin bile ülkeye yatırım yapmaktan kaçındığını belirterek, "Milletimizin kaynakları, işe, aşa, istihdama dönüşemedi ama şimdi dönüşüyor." dedi.

Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin terör tehdidinden dolayı hak ettiği hizmetlerin hiçbirini alamadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin tüm imkanlarını zorlayarak yaptığı yatırımlar ise terör örgütü mensupları tarafından engellenmiştir. Devlet hizmet için öğretmen gönderdi, doktor gönderdi, kaymakam, hakim, savcı, imam, hemşire gönderdi, bölücü terör örgütü tarafından bunlar ya tehdit edildi ya şehit edildi ya da kaçırıldı. Bunları yaşadık mı? Şimdi kardeşlerim, bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında? HDP'nin. Şimdi bu parti Ardahan'da seçime giriyor mu? Niye girmiyor? Onların kardeşleri var kardeşleri. Kim? CHP. Şimdi CHP, HDP, sözde İYİ Parti, bunların hepsi aynı mı? Aynı. 31 Mart'ta benim halkım, benim vatandaşım, benim Ardahanlı kardeşim bunlara gereken dersi verecek mi? Buna hazır mıyız? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşacak mıyız, gençler kapı kapı dolaşacak mıyız? Durmak yol yola devam."

Bölücü terör örgütünün eğitim, sağlık, emniyet, ulaşım gibi en temel hizmetleri dahi bölgede yaşayanlara çok gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Türkiye çok uzun zamanlar ekonomide az gelişmişliğe, hak ve özgürlüklere, yasaklara, siyasette ise üçüncü sınıf demokrasiye mahkum olmuştur. Belediyelerin iş makinalarıyla bunlar çukurlar kazmadılar mı, binaları birbirine tünellere bağlamadılar mı? Gelen parayı nereye gönderdiler? Kandil'e gönderdiler ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler." diye konuştu.

HDP'li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra Erdoğan, "Bunlara dersi 31 Mart'ta veriyor muyuz? Bir Osmanlı tokadı atıyor muyuz?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Maşallah" dedi.

Erdoğan, "Dik dur eğilme, Ardahan seninle" sloganları üzerine, "Hiç endişeniz olmasın. Evelallah biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onun dışında asla. İşte bu gördüğünüz makus talih, bizlerin gayretleriyle 3 Kasım 2002'den itibaren değişmeye başladı." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA