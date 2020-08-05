AK Parti'nin Ardahan'da yapımı tamamlanan hizmet binası faaliyete girdi AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, yapımı tamamlanan hizmet binasına taşınmaya başladıklarını bildirdi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, yapımı tamamlanan hizmet binasına taşınmaya başladıklarını bildirdi.

Aydın, gazetecilere, partinin kentteki hizmet binası inşaatını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şimdiye kadar AK Parti Ardahan İl Başkanlığı olarak kiralık binada oturduklarını aktaran Aydın, "Bundan sonra kendi binamızda hizmet vermiş olacağız. Şu an bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki kendi binamızda insanımıza, partimize ve bölgemize daha güzel hizmet vereceğiz. Yeni bina olması dolayısıyla bazı eksiklikler olsa da onlar kısa sürede giderilecek." ifadelerini kullandı.

Aydın, Karagöl Mahallesi'ndeki Kura Nehri manzaralı binanın görenlerce beğenildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA