AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Seçim Afişleri Ortaya Çıktı

Haberler.com/ ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olduğunu açıklamıştı. Özhaseki adaylığı açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ankara sadece siyasetin değil, şehirciliğin de başkenti olacak. Dünya başkentleri ile yarışacak." dedi.

ÖZHASEKİ'NİN SEÇİM AFİŞLERİ ORTAYA ÇIKTI

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Özhaseki'nin seçim çalışmalarında kullanmak için hazırlattığı afişleri ortaya çıktı.

"HER ALANDA ZİRVEDE OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

'Gönül Adamı Haseki' sloganı ile hazırlanan afişlerde, "Ticarette, ekonomide, turizmde ve tabii ki sporda Başkent'e yakışan bir Ankara hedefliyoruz. Her alanda zirvede olmak mecburiyetindeyiz. Bu hedefe hep birlikte koşacağız.

"ANKARA HİZMETİN DE BAŞKENT'İ OLACAK"

Ankara sadece siyasetin değil hizmetin de başkenti olacak." ifadeleri yer aldı.

İşte AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim afişleri:

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak o günlerde ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesinde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten birçok derneğin kuruluşuna öncülük etti. Bunlardan bir tanesi Kayseri'de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bir diğeri ise, öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri oldu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile ülkeye örnek oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Haberler.com/ ÖZEL HABER