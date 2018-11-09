AK Parti'nin Ankara Anketinden Mansur Yavaş Çıktı

Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler için anket çalışmalarına hız veren AK Parti'de Ankara için Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ismi ağır basıyor.

MEHMET ÖZHASEKİ AĞIR BASIYOR

Yapılan araştırmalarda AK Parti'ye oy verenlerin büyük çoğunluğunun belediye başkanı olarak görmek istediği Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan da listeye giren isimler arasında yer aldı.

MANSUR YAVAŞ SÜRPRİZİ

AK Parti'nin anketindeki en büyük sürpriz ise CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş'ın isminin çıkması oldu. Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş da AK Parti'nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı.

İDDİALARA ÇOK KIZMIŞTI

Mansur Yavaş, AK Parti ile ilişkilendirildiği haberlere ''Provakatif haber'' diyerek ateş püskürmüştü.