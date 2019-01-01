AK Parti'nin "Ankara Adayları" Açıklandı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce ismi duyurulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de tanıtıldığı toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları tek tek sahneye çağrıldı.
Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak MHP'den Etimesgut'ta Enver Demirel, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek, Polatlı'da da Mürsel Yıldızkaya'yı destekleyeceklerini duyurdu.
Bugüne kadar görev alan belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, yeni aday gösterilen isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik