AK Parti'nin Ankara Aday Tanıtımı Programı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

AK Parti'nin Ankara aday tanıtımı programı için hazırlıklar devam ediyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30'da Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki'yi açıklayan AK Parti, ilçe adaylarını da bugün düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında duyuracak.

Aday tanıtım toplantısının düzenleneceği Ankara Arena Spor salonu partililer tarafından sabah saatlerinden itibaren dolduruldu. "Haseki başkan yeni bir destan", "Önce millet, önce memleket" pankartları dikkat çekti.

Kaynak: İHA