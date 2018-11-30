AK Parti'nin Adayı Atilla'ya Diyarbakır'da Coşkulu Karşılama

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Kısa bir konuşma yapan Atilla, "Diyarbakır'ımıza AK Parti belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizin en güzelini yapmaya çalıştık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde geçen hafta Cumartesi günü düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Cumali Atilla, bugün sabah saatlerinde uçakla Ankara'dan kente geldi. Kayyum olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Atilla, Diyarbakır Havalimanı'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Cumali Atilla'ya, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile partililer eşlik etti.

Konvoy eşliğinde AK Parti İl Başkanlığı'na gelen Cumali Atilla'yı bekleyen partililer 'Başkan Cumali', 'İçimizden biri, Başkan Cumali' yazılı dövizler açtı. Beraberindeki milletvekilleriyle birlikte platforma çıkan Atilla, kalabalığı selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Bugünün Diyarbakır'da yeni bir başlangıcın tarihi olduğunu belirten Atilla, kutlu yürüyüşe bugünden itibaren başlayacaklarını söyledi. Atilla, "Diyarbakır'ımız 17 yıl, tam 17 yıl sadece ideolojik belediyecilik yapan bir zihniyetin yönetiminde idare edildi. Allah'a şükür olsun ki son 2 yıldır bizler de ekibimizle birlikte, Diyarbakır'ımıza AK Parti belediyecilik anlayışıyla çalıştık ve hizmetlerimizin en güzelini, en iyisini yapmaya çalıştık. Bu bizim için büyük bir fırsat, Diyarbakır'ımız için gerçekten güzel şeyler yapabiliriz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi. - Diyarbakır