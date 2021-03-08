AK Parti'nin 81 il başkanı video konferans sistemiyle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Merkezi, korona virüs sürecinde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Genel Merkez tarafından belirlenen program dahilinde teşkilatlar ile toplantılar video konferans yöntemiyle yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, video konferansla düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda parti teşkilatlarının çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantının ardından; "Genel başkan yardımcımız ve teşkilat başkanımız sayın Erkan Kandemir'in başkanlığında il başkanları toplantımızı video konferans aracılığıyla gerçekleştirdik. Rabbim hayırlı kılsın inşallah" paylaşımında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı