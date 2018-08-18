AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi'ne Partililer Büyük İlgi Gösterdi

AK Parti bugün 6. Olağan Kongresi'ni yaparak partinin A takımını değiştirecek. Partinin gerçekleştireceği kongreye partililer büyük ilgi gösterdi. Partililer Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya geldi.

10 BİN DAVETİYE

AK Parti Kongresi için 10 bin davetiye basıldığı bu davetiyeler Türkiye'deki hemen hemen bütün sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına davetiye gönderildi.

SİYASİ PARTİLER VE YABANCI KONUKLAR OLACAK

HDP dışındaki partilerin davet edildiği kongre davetlileri arasında 400'ü aşkın yabancı konuk, 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi yer aldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter üzerinden partililere gönderdiği mesajda şu şekilde konuştu:

''Kahramanmaraş teşkilatımız #AkSevdaİçinYollardayız deyip, 6. Olağan Büyük Kongremiz için yola koyuldu. Kahramanmaraş teşkilatımıza ve 6. Olağan Büyük Kongremiz için ülkemizin dört bir yerinden yollara düşen tüm AK teşkilâtlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.''

Partililer Ankara'ya akın etti;

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Partililer

Samsun

Aydın

İzmir Karabağlar Gençlik Kolları

Çorum

Çankaya Kadın Kolları

Ordu

Kahramanmaraş

Çankırı