AK Parti'nin 23 Nisan logosu Simay'dan

AK Parti'nin 23 Nisan logosu Simay'dan İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Simay Özen'in 23 Nisan'a özel olarak tasarladığı AK Parti logosu, partinin sosyal medya hesaplarında kullanılırken, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları da yetenekli öğrenciyi ziyaret etti.

AK Parti'nin 23 Nisan logosu Simay'dan

İZMİR - İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Simay Özen'in 23 Nisan'a özel olarak tasarladığı AK Parti logosu, partinin sosyal medya hesaplarında kullanılırken, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları da yetenekli öğrenciyi ziyaret etti.

İzmir Gazi Umurbey Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Simay Özen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle AK Parti logosunu yeniden çizdi. Simay tarafından çizilen logo grafikerler tarafından sanal ortama aktarıldı. Hazırlanan yeni logo, AK Parti'nin sosyal medya hesaplarında kullanıldı. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve yönetimi de Simay'ı ve annesi Şenay Bostan'ı ziyaret etti.

"Çocukların geleceğe ulaşması için önlerinde ışık olması lazım"

Resim yarışmalarından pek çok madalyası bulunan Simay Özen, "Pandemi döneminde resim çizmeye daha çok zaman ayırdım ve yeteneğimin daha fazla arttığını gördüm. Bu süreçte resimlerimi sosyal medya hesabından paylaşıp Hamza Amca'yı (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ) etiketledim. Sonra logo tasarladım. Logomun seçilip sosyal medya hesaplarında kullanılması bana da sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Böyle bir partinin logosunu çizmek bana düştüğü için çok mutlu oldum. Seçileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Logoyu çizmek 2-3 günümü aldı. Çizimimde çocukların geleceğin ışınları üzerinde gideceğini resmettim. Geleceğe yol vermek için bir yol çizdim. Çünkü çocukların geleceğe ulaşması için önlerinde bir ışık olması lazımdı" dedi.

Simay Özen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak da, "Atatürk'ün bize bu bayramı armağan ettiği için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA