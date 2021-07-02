AK Parti'nin 2023 hedefleri masaya yatırıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından 'İl Yönetim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirilirken, partinin 2023 hedefleri görüşüldü.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından 'İl Yönetim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirilirken, partinin 2023 hedefleri görüşüldü.

Toplantı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapıldı. Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yıldırım geçtiğimiz günlerde partisinin Ankara Kızılcahaman'da düzenlediği İl Başkanları Çalışma Kampı'nda not ettiği detayları dile getirdi. AK Partinin 2023 seçimlerine götürecek yeni yol haritası şekillendiğini anlatan Yıldırım, ""Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023 vizyonu ve hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bilecik'te AK Parti olarak hem sahada çalışacağız, hem de şehrimizi ileriye taşıyacak projeleri yakinen takip edip bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Heyecanımız yüksek, hedeflerimiz her daim yüksek. İlk günkü aşkla AK Parti'miz için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen toplantı yapılacak çalışmaların değerlendirilmesin ardından fikir alışverişi yapılmasıyla son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı