AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, millete hizmet yolunda AK Parti'nin ilk günkü aşkla daima yeni, daima genç olduğunu belirtti.

14 Ağustos 2001'den bugüne birlik ve beraberlik içerisinde AK Parti'nin ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'nin yeniden kendi potansiyelini bulduğunu aktaran İba, "AK Parti'nin başarısı Türkiye'nin başarısıdır. 20 yıllık geçmişe bakıldığında onlarca zorlukların üstesinden gelindi. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye yeniden kendi potansiyelini buldu ve bölgesinde güç haline geldi." ifadelerini kullandı.

Bu zaman içerisinde küresel anlamda güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin birçok ağır sınamalardan geçtiğini vurgulayan İba, milletle birlikte sergilediği güçlü duruş ile bu sürecin başarılı bir şekilde geçildiğini bildirdi.

Tüm bu dayanıklılık testlerinin ardından Türkiye'nin ürettiği yüksek teknolojili ürünlerle, bölgesinde gerçekleştirdiği yeraltı keşifleriyle başarıyı uluslararası zeminde perçinlediğini belirten İba, şunları kaydetti:

"AK Parti kadroları olarak bizler de, milletine hizmetkar, vatanına aşık bir dünya lideriyle birlikte yol yürümenin, mücadele etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Edirne'mizde, partimize ve Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu zamana kadar partimiz için emek vermiş, alın teri dökmüş tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Yaşama gözlerini yummuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin partisi olan AK Partimizi kuran ve bu partide milletimize hizmet etmemize imkan sağlayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. 20 yıla koskoca bir tarih sığdırdık. Bunu hep beraberce yaptık. Partimizin, davamızın, bu milletin uğruna çıktığımız yolumuzun 20. yaş günü kutlu olsun. Rabbim nice hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci