AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru

AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ercik, mesajında, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana ilk günkü azim ve inançla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tek vazifelerinin Hakk'a ve halka hizmet olduğunu ifade eden Ercik, şunları kaydetti:

"Bu dava AK Parti'nin 20 yılının çok ötesinde bir davadır. İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatan tek parti AK Parti'dir. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyona, projelere, enerjiye, kararlılığa ve aşka sahip yegane partidir. 2001'den bugüne milletin desteğini arkasına alarak, karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesidir. Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mersin il ve ilçe teşkilatlarımızla, ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimizle omuz omuza hareket ederek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Erdoğan: 'İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor.'
Erdoğan: "İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Lionel Messi Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:15:41. #1.16#

title