AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıl dönümüne doğru

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ercik, mesajında, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana ilk günkü azim ve inançla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tek vazifelerinin Hakk'a ve halka hizmet olduğunu ifade eden Ercik, şunları kaydetti:

"Bu dava AK Parti'nin 20 yılının çok ötesinde bir davadır. İktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatan tek parti AK Parti'dir. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyona, projelere, enerjiye, kararlılığa ve aşka sahip yegane partidir. 2001'den bugüne milletin desteğini arkasına alarak, karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesidir. Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mersin il ve ilçe teşkilatlarımızla, ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimizle omuz omuza hareket ederek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci