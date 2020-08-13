AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü
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AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "19 yıl önce kurulan ve kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştirmiştir.

AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü
13.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "19 yıl önce kurulan ve kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştirmiştir." dedi.

Ünal, 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türk siyaseti tarihine ve AK Parti'nin siyaset sahnesindeki 19 yılına ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu çalışma sürecinde kendilerine bir soru sorduklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Dedik ki acaba Demokrat Parti seçim vaatleri olarak ne sunmuştu? Adnan Menderes seçim vaatleri olarak ne sunmuştu, Türkiye'ye dair hangi hayalleri vardı? Turgut Özal'ın Türkiye'ye dair hangi hayalleri vardı ve seçim vaatleri olarak ne sunmuştu? Merhum Necmettin Erbakan hocamızın ne vaatleri vardı ve acaba hangi hayalleri kurdu? Seçim dönemlerinde bir siyasetçi olarak hangi vaatlerde bulundu? Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun seçim vaatleri nelerdi ve hangi hayalleri kurdular?"

Bütün bu vaatleri, hayalleri arşiv çalışmasıyla çıkardıklarını ve bir sonuca ulaştıklarını belirten Ünal, "19 yıl önce kurulan ve kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, geçtiğimiz 18 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştirmiştir." dedi.

"Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu"

Erdoğan'ın liderliğinde uzun bir yürüyüşte olduklarını ve bunun onurunu taşıdıklarını dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman sizin söylediğiniz gibi AK Parti'nin kumaşını bu millet dokudu, AK Parti'nin hamurunu bu aziz millet yoğurdu. AK Parti milletin bizatihi kendisi olarak doğdu ve bu milletin tarihin içinden gelen bu büyük yürüyüşünde bütün idealini, kavgasını, mücadelesini ve medeniyet tasavvurunun yaslandığı değerleri liderliğinizle üzerinizde taşıdınız.

Bu yürüyüş sırasında yoldan dönenler oldu, yolda kalanlar oldu, yoldan ayrılanlar oldu. Ama 19. yılımızda burada 81 ilden gelen AK Parti neferleri sizinle birlikte yol yürümekten onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah daha nice 19 yıllara."

Kaynak: AA

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