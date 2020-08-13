AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaktı, mesajında, 19 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan ve yeni Türkiye yolunda ülkeyi aydınlığa kavuşturan partisinin kuruluşun 19. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaktı, mesajında şunları kaydetti:

"14 Ağustos 2001 yılında başlayan ve kuruluşundan 1 yıl sonra iktidar olan partimizin kutlu yürüyüşü milletimizin desteği ile bugünlere gelirken, ülkemizin geleceğine ipotek koymak isteyen karanlık odakların kapatma davası, e-muhtıra ve hain darbe teşebbüslerine karşı milletimizin desteği ve liderimizin dik duruşu ile yoluna devam etmiş, eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, ulaştırmaya, ekonomiye, demokrasiye kadar her alanda destanlar yazmıştır. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Yeter söz milletin' diyerek yola çıkan AK Parti, hizmete sevdalı kadrolarıyla 19 yıldır girdiği her seçimden zaferle ayrılmış ve ülkemizin 780 bin kilometrekaresini kucaklayan, 84 milyona hitap eden bir parti olmuştur. Kuruluşundan itibaren birçok kademesinde görev yaptığım partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar görev yapmış tüm teşkilat mensuplarımıza saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA