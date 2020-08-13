AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek başlattığı siyasi mücadelede 19 yılı, bunun yaklaşık 18 yılını iktidarda olmak üzere geride bıraktıklarını belirtti.

Gelinen noktada bütün engellemelere, ihanet girişimlerine rağmen millet ve ülke sevdasıyla Türkiye'yi yeniden inşa etme noktasındaki azim ve inançlarının güçlenerek ve katlanarak sürdüğünü ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son 18 yılda attığı adımlar ve yaptığı hamleler, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekatlarıyla desteklenmiş ve ülkemize yönelik terör tehditleri bertaraf edilmiştir. Nihayet, içimizde kanayan bir yara olan Ayasofya'nın prangaları şükürler olsun ki, 86 yıl aradan sonra kırılmış ve Ayasofya Camii Kebir'i tekrar vakıf senedine uygun olarak aziz milletimizin ibadetine açılmıştır. Bu duygularla, liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 18 yıla uzanan iktidarımız sürecinde Türkiye'yi yeniden inşa ve ihya eden bir partinin mensubu olmaktan ve ülkemle birlikte milletvekili olarak, memleketim olan güzel Anadolumuzun güzel ve kadim şehri, barış ve huzurun diyarı Adıyaman'a hizmet etmekten her daim onur duyduğumu bir kez daha yinelerken, partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Öte yandan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da bir mesaj yayımlayarak, Türk siyasi hayatının dönüm noktalarıdan birinin de AK Parti'nin siyasette yer alması olduğunu belirtti.

Alkayış, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah AK Partimiz tüm bu hedefleri de yerine getirecek ve Türkiye insanlık aleminde hak ettiği yeri alacak, fakir fukara, garip gureba müreffeh bir hayat yaşayacak ve dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa bilecek ki kendisini seven, kendisini takip eden bir teşkilat var. Bu teşkilatın adı da AK Parti'dir. Bu vesileyle AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve kuruluşundan bugüne kadar davamızda hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA