AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü
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AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü
13.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:12

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, AK Parti'nin kurulduğu gün olan 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat olduğuna vurgu yapan Doğanay, Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğini ışığıyla aydınlatan AK Parti'nin umudun ve inancın adı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin hem kendi coğrafyasında hem dünyada önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirildiğinin altını çizen Doğanay, "14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak arttırmıştır. AK Parti olarak, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık." ifadelerini kullandı.

Doğanay, AK Parti'nin, milletin gönlüne girerek yapılan bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletin teveccühüne mazhar olduğunu da dile getirdiği mesajında şunları belirtti:

"Kurulduğu günden bugüne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır ve bundan sonra da İnşallah atmaya devam edecektir. Çünkü biz davamıza, kurucu ilkelerimize, liderimize gönülden bağlıyız. Çünkü biz düşmanlıktan yana değil, dostluktan yanayız. AK Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. AK Parti, tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir."

Kaynak: AA

Manşet

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