AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü
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AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü
13.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:59

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne icraatın ve kalkınmanın simgesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu genel başkanı olduğu AK Parti'nin, Türkiye siyasi tarihine damga vuran dolu dolu 19 yılı geride bıraktığı günümüzde, böylesine bir lider ve partiye sahip olmanın önemini daha iyi anlıyoruz. AK Parti, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de icraatın ve kalkınmanın simgesi olmuş ve devlet ile milletin arasındaki engelleri kaldırmıştır." ifadelerini kulandı.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İcraatlarında milleti önceleyen ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden AK Parti'nin başarısı ve milletinin gönlünü kazanmasının ispatı, her seçimde elde ettiği yüksek oylar ile aradan geçen 19 yıllık iktidarıdır. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan partimizin, kutlu hizmet yolculuğunda, yerel yönetimler olarak bizler de yılmadan, yorulmadan, usanmadan, büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, inşallah sürdüreceğiz de. 'Gönül belediyeciliği' vizyonu ile başlattığımız hizmetlerimizi yine gönül hoşnutluğunu sağlayarak, halkımızın refahını arttıracağız.

Yapılan hizmetlerin ömrü, insan ömründen çok daha uzundur. Ülkemizi, dünya ülkeleri arasında hatırı sayılır bir seviyeye getiren, demokrasiyi geliştiren ve koruyan, belediyeciliği de büyük bir özveri ile hakkını vererek yapan, bu anlamda da örnek teşkil eden AK Parti'mize kuruluşunun 19'uncu yılında daha nice 19 yıllar diliyorum. 'Milletimizle beraber inandığımız yolda AK Parti 19 Yaşında' sloganını gururla ben de paylaşıyorum."

Kaynak: AA

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