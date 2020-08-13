AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, 14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı dava mücadelesinin bugüne kadar ilk günkü gibi heyecan ve kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

AK Parti ile siyasi ezberlerin bozulduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Artık boynunu büken, aciz bir ülke değiliz. Bize rağmen Türkiye topraklarında ve sularında hesaplamalar yapanlar boylarının ölçüsünü Allah'ın izniyle alıyorlar ve almaya devam edecekler. Türkiye 19 yıllık AK Parti geçmişiyle elde ettiği gücü ve dik duruş sayesinde ülkemizi tehdit etmeye, karalamaya, küçük düşürmeye kalkışan her kim olursa olsun kendini savunmaya ve gerekli cevabı vermeye muktedir hale gelmiştir."

Kaynak: AA