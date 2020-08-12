AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü
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AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü
12.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:22

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin hayata geçirdiği icraatlarla hizmet çıtasını sürekli yükselterek cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir başarı hikayesi yazdığını belirten Tever, partinin kurulduğu 14 Ağustos 2001'in Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Kuruluş amacı halka ve millete hizmet etmek olan AK Parti'nin milletin partisi olarak milletle büyüdüğünü ifade eden Tever, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize ve milletimize hizmet etmek için yola çıkan bu kutlu hareket bugün 19. yılını geride bıraktı. AK Parti, kurulduğu günden bugüne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olduk. Bunu yaparken en büyük destekçimiz, sıkı bir ilişki kurduğumuz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız oldu."

Tever, bu eserleri kazandırdıkça Türkiye'nin büyümesini, dünyada söz sahibi olmasını istemeyen şer ve vesayet odaklarının her türlü oyunları oynadığına dikkati çekerek, "Oynamaya da devam ediyor. Bu oyunları artık herkes açık ve net görebiliyor. Milletimizin hizmetine sunduğumuz eserleri artırma ve ülkemizi büyütme yolundaki kararlılığımız, bu iç ve dış odaklar tarafından defalarca engellenmeye çalışılmış kirli hesaplar taşıyan karanlık odaklar yürüyüşümüzü sekteye uğratmak istemiştir. Ancak devlet millet kaynaşmasının zaferi, Türkiye düşmanlarının en ağır mağlubiyeti olmuştur." ifadesini kullandı.

Milletle omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyeceklerini anlatan Tever, şunları kaydetti:

"2023'e üç yıl kala milletimizden aldığımız destekle Türkiye, ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerini alacaktır. Bizler ülkemizin büyümesi, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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