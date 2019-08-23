AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

23.08.2019 20:12

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. 'Kim kimdir' bunları milletimizin bilmesi lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen törene katılarak, partililere hitap etti.

Türkiye'nin dört bir yanını otoyollarla, havaalanlarıyla süslediklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin her tarafını, 20 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yollarla bizler elhamdülillah kaza riskini adeta sıfıra indirircesine yapmadık mı? Ama maalesef göz var görmüyor, kulak var duymuyor, maalesef gönül çünkü mühürlü kabul etmiyor. Etseler de etmeseler biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz. Yarın ülkemizi hedeflerine ulaştıracak da AK Parti'den başkası değildir." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalara değinen Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de Fatih'imizle, Yavuz'umuzla, Barbaros Hayrettin'le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin? Orada devasa al bayrağımız var, onu da mı görmedin? Amerika varmış, Kanada varmış, Fransa varmış, Katar varmış. 'Sadece Türkiye yok' diyor. Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; 'Bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bayrağımızı bile tanımıyor'. Orada Fatih'i, Yavuz'u, Barbaros Hayrettin'i göremiyor. Kaldı ki onların dışında ayrıca bütün fırkateynlerle oradayız, koruma altında, güvence altında. Herkes, şu anda 'Burada Türklerin ne işi var?' derken, biz orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Oradan çekilmek, çıkmak da yok. Biz haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız. İşte bizlere düşen, bu büyük sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmektir."

"Rabb'im hepimizi bu büyük yanlışa düşmekten muhafaza etsin"

"Kendi bireysel çıkarını, grup veya cemaat taassubunu bu büyük davanın önüne koyuyorsa, bilsin ki sadece 82 milyon Türk milletine değil kendi geleceğine de ihanet ediyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Rabb'im, hepimizi bu büyük yanlışa düşmekten muhafaza etsin." diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne bakıldığında pek az kişinin şahit olacağı başarılarla dolu bir geçmiş görüleceğini belirten Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üstelik 18 yıllık parti tarihimiz ile 17 yıllık iktidarımızın her dönemi sadece iş yapmakla, icraat yapmakla değil aynı zamanda farklı güçlere karşı mücadele vermekle geçti. Şunu da söyleyeyim, hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı da buradan söylüyorum. Zira bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Yani 'kim kimdir', bunları milletimizin bilmezi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin. Vesayet odaklarından terör örgütlerine, uluslararası tetikçilerden içimizdeki mankurtlara pek çok kesimle uğraşmak zorunda kaldık. Hamdolsun ne milletimize verdiğim sözleri aksattık ne de bunlara pabuç bıraktık.

Türkiye'yi demokraside, ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve öz güvende getirdiğimiz seviye itibarıyla artık bu ülkeye karşı tuzak kurmak, oyun oynamak eskiden çok daha zordur, çok daha maliyetlidir. Dünkü Türkiye'yi en fazla 5 milyar dolarlık bir manipülasyonla yerle yeksan edebiliyorlardı. Şimdi benzer bir girişim için 10 katını, 20 katını feda etseler bile istedikleri gibi netice alamayacaklarını görüyorlar. Dünkü Türkiye'yi masada da sahada da diledikleri gibi yönlendirebiliyor, oyalayabiliyor ve istedikleri dayatmayı yapabiliyorlardı. Şimdi masada da sahada da sözünü söyleyen ve gerektiğinde de bunun gereklerini cesaretle yaparak netice alabilen bir Türkiye var. Eskiler, "Dut demeye dudak gerek" derlerdi. Yani masada ve sahada istediğini neticede sonuçlar alabilmek için arkanızda buna uygun bir altyapı ve güç olması lazım. Aksi takdirde konuşursunuz, bağırırsınız, çağırırsınız ama kimse sizi takmaz."

"En tepeye doğru yol almakta lazım"

Önemli olanın siyasi ve ekonomik gücün etkisi olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye bu bakımdan hamdolsun dünyada birinci lige çıkmıştır. Tabii birinci lige çıkmak kadar orada kalmak ve en tepeye doğru yol almak da lazımdır. AK Parti olarak önümüzdeki gündem işte budur. Türkiye'yi çıktığı bu ligde daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. 2011'de ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizin gayesi işte budur. Dikkat ederseniz biz bu hedefleri ilan ettikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı karıştırmaya kalktılar, çukur eylemleriyle topraklarımıza göz diktiler. FETÖ ile ülkemizi ve ordumuzu işgale teşebbüs ettiler. DEAŞ ve PKK/YPG ile sınırlarımızı tacize yeltendiler. Olmadık bahanelerle ekonomimizi yıkmaya dönük hamleler yaptılar. Kimi aleni, kimi gizli nice ambargolarla savunmamızı çökertmeye çalıştılar. Tüm bu saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik, hepsini de püskürttük, hedeflerimize doğru yürümeye devam ettik."

(Sürecek)

Kaynak: AA