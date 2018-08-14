AK Parti'nin 17'nci Kuruluş Yılı

AK Parti Ödemiş ilçe teşkilatı, partinin 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, partinin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kaderinin 17 yıl önce kurulan AK Parti ile değiştiğini belirterek, "Türkiye'nin kaderini değiştiren bu siyasi parti, dünyanın da umut kapısı oldu. Dünyanın da kaderini değiştirecek bir yapıya ulaştı. Dünyadaki masum, mazlum milletlerinde umut

kapısı oldu." dedi.

Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de katıldı.