AK Parti'nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları üyeleri, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenledi.

Partinin ilçe teşkilatındaki programa, AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Yönetimleri ve İstişare heyeti katıldı.

Ekin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 yıl önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'hiç bir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla kurulduğunu söyledi.

AK Parti'nin, çalışarak, üreterek, dimdik ayakta durarak ve kenetlenerek güçlü bir şekilde kutlu yürüyüşüne devam ettiğine vurgu yapan Ekin, "Halkımızın teveccühü ile 17 yıl boyunca iktidara layık görülen AK Parti irade, erdem ve cesaretle çözülmez denen sorunları çözmüş olmanın, ülkemizi her alanda muasır medeniyetler seviyesine taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. Siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketi olan AK Parti, dün olduğu gibi bugün de geleceğin ve dünya coğrafyasındaki gönüldaşlarımızın umudu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi uluslararası alanda parmakla gösterilen bir marka haline geldiğini belirten Ekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, milleti büyütmeye ant içmiş AK Parti'yi hedef olarak gördüler. Karanlık odaklar her türlü kirli oyunlarını partimiz ve milletimiz üzerinde oynadılar. Ne 17-25 Aralık'taki nede 15 Temmuz'daki hain oyunlar nede şu anda ülkemizin ekonomisini hedef almış kirli oyunlar, milletimizi, partimizi, devletimizi parçalamaya yetmedi, yetmeyecektir."

Ekin, Karamürsel'de AK Parti teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar davaya hizmet etmiş, tüm AK Partililere teşekkür etderek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından kuruluş yıl dnümü pastası kesildi, AK Parti hükümetlerinin 17 yıllık icraatlarını anlatan slayt gösterisinin gösterimi yapıldı.