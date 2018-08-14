AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'in Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat olduğunu belirtti.

Aksu, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, "milleti yaşat ki devlet yaşasın" felsefesini şiar edinmiş bir anlayışla girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden bir siyasi hareket olduğunu bildirdi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana ülkenin deyim yerindeyse çağ atladığını vurgulayan Aksu, "Ekonomiden eğitime, ulaşımdan sağlığa, tarımdan kültür ve turizme kadar birçok alanda tarihe geçen yatırımlar yapılmış ve ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarlar yürümektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'in Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana parti kapatma davaları, 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları, Gezi Olayları, devamında ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve dış kaynaklı dövizin manipülasyonunun hızla tırmanarak yükselmesinden dolayı Türkiye'mizi milletimizi, partimizi, devletimizi parçalama niyetleri boşa çıkacaktır.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK kadrolar daha önce zorluklarla nasıl mücadele ettiyse bundan sonraki süreçte de yine milletimizin desteği ile bu kumpaslardan ve dış güçlerin oyunlarından kurtulacaktır. AK Parti Sivas Teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zorlu virajda dün nasıl yanındaysak bugün de yanındayız."