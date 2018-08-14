AK Parti'nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, "16 yılda yaşanan ekonomik sıçrama bazı ülkeleri rahatsız etti. Ülkemiz ekonomik baskılara boyun eğmeden farklı pazarlara yönelerek, ekonomik saldırıları bertaraf edip bu süreçten daha güçlü çıkacak." ifadelerini kullandı.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırımların ve hizmetlerin toplumun geneline yayıldığını bildirdi.

"16 yılda yaşanan ekonomik sıçrama bazı ülkeleri rahatsız etti. Ülkemiz ekonomik baskılara boyun eğmeden farklı pazarlara yönelerek, ekonomik saldırıları bertaraf edip bu süreçten daha güçlü çıkacak." ifadesini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"AK Parti girdiği her seçimden birinci parti olarak çıkmıştır. Bu durum vatandaşlarımızın partimize olan güveninin açık göstergesidir. AK Parti davasında yer almış başta gönüllüler olmak üzere il yönetimi, merkez ilçe, gençlik ve kadın kollarında yer alan teşkilat üyelerimizle Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gece gündüz demeden çalışarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabalıyoruz. 2002 yılından bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırımlar ve hizmetler toplumun bütün katmanlarına yayılmış, her mahalle, köy, belde, ilçe, sokak, cadde ve eve AK Parti hizmetleri girmiştir"

Açıklamasında Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti kadroları ekonomide geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütmekle önemli bir sıçrama yapmıştır. Ekonomik büyümenin yanında terör örgütleriyle kararlı mücadele ve dış politikadaki bağımsız duruşumuz küresel bazı devletleri rahatsız etmiş ve son dönemlerde döviz üzerinden ülkemize karşı ekonomik savaş başlatılmıştır. İhracatımız rekor seviyelerdeyken, turizm gelirlerinin tavan yaptığı, büyümenin rekor kırdığı bir dönemde reel ekonomi ile bağdaşmayan bu tür saldırıların başarılı olamayacağına halkımızla tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir ve beraber olarak bu tür saldırıları aşacağımıza yürekten inanıyorum. Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz, daha çok emek vereceğiz."