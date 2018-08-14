AK Parti'nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti'nin kuruluşunun 17. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ercik mesajında, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana insan odaklı bir Türkiye'yi hedeflediğini belirterek, halka hizmetine devam edeceğini ifade etti.

Son dönemlerde ülkenin suni finansal saldırılara maruz kaldığına dikkati çeken Ercik, şunları kaydetti:

"Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bırakmadılar. Her türlü senaryoyu devreye soktular. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi'de yıkamadılar, şimdi de ekonomik manipülasyonlar yaparak ekonomimizi sarsacaklarını sanıyorlar ama yine başaramayacaklar; diz çöktüremeyecekler. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere karşı cevabı bu aziz milletimiz her zaman vermiştir."

Ercik, AK Parti'nin Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu belirterek, Türkiye ve bölgesi için güven ve istikrarın sembolü olduğunu aktardı.

Partilerinin her daim milletin emrinde ve hizmetinde olacağını dile getiren Ercik, "AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada milletinin gönlünde yer bulmaya devam edecek ve bu necip millete hizmete kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.