AK Parti'nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, partisinin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Filiz mesajında, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'in Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu, 17 yıl önce "her şey Türkiye için" diye yola çıkan AK Parti'nin, Türk siyasi hayatına yüksek değer kattığını belirtti.

Kuruluş amacı halka ve millete hizmet etmek olan AK Part'nin milletin partisi olarak milletle büyüdüğünü ifade eden Filiz, şunları kaydetti:

"AK Parti kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış ak kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır. AK Parti teşkilatı olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engellemelere ve zorluklara rağmen bu hedeflere ulaşacaktır. Bunda en büyük pay tabii ki hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ona inanan, onun davasını davası olarak gören aziz milletimizdedir. Milletimizin AK Parti'ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. İşte bu sebepten dolayı milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyeceğiz."

Filiz, bu noktada kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, milleti büyütmeye ant içmiş AK Parti'yi hedef olarak gördüklerini aktararak, şunları dile getirdi:

"Karanlık odaklar her türlü kirli oyunlarını partimiz ve milletimiz üzerinde oynadılar. Ne 17-25 Aralık'taki ne de 15 Temmuz'daki hain oyunlar milletimizi, partimizi, devletimizi parçalamaya yetmedi. Şimdi de ekonomimize çok yoğun bir saldırı var. Hiçbir şer oyunu bu birlikteliğimizi bozamayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ekonomik saldırıyı da Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle kazanacağız. 2023'e 5 yıl kala milletimizden aldığımız destekle Türkiye, ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerini alacaktır."