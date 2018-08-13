AK Parti'nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Ekonomik bir savaşın içinden geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız." değerlendirmesini yaptı.

Tüfenkci, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde erdemliler hareketi olarak yola çıkan AK Parti'nin, üretemeyen, tıkanan Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.

Erdoğan ile dünyanın, oyunları bozan, dengeleri değiştiren, dik ve kararlı duruşuyla dünya siyasetine yön veren bir Türkiye ile tanıştığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"AK Parti, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, enerjide, toplu konutta, sosyal yardımlarda hayata geçirdiği hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattı. İktidarlarımız süresince içeride ve dışarıda türlü oyunlar, engellemeler, iftiralar ve algı operasyonlarıyla önümüzü kesmeye, bizleri millete hizmet yolundan alıkoymaya çalıştılar. Gezi Parkı'ndan tutun da 17-25 Aralık'a ve 15 Temmuz alçak FETÖ darbe kalkışmasına kadar türlü operasyonlarla bizi dize getirmeye çalışanlar aynı oyunu şimdi de ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ekonomik bir savaşın içinden geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletimizin desteğiyle bu operasyonların da üstesinden Rabbimizin izniyle geleceğiz, bu savaşı da kazanacağız, bu oyunu da bozacağız."

Tüfenci, mesajının sonunda AK Parti'nin 17. kuruluş yılının vatana ve millete hayırlar getirmesini diledi.