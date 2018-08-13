Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Türk milleti aziz bir millettir. Dün darbelerin karşısında nasıl dik durduysa bugün de ekonomik darbenin karşısın da öyle dik duracaktır." değerlendirmesi yaptı.

Şahin, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde millete hizmet için 17 yıldır seferberlik halinde çalıştığını ifade etti.

AK Parti'nin sahibinin millet olduğunu ve millet için çalışmaya devam edeceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler milletimizin iradesine teslim olmuş bir anlayışın sahibiyiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları hepimiz görüyoruz. 15 Temmuz yaşadığımız son darbe girişimidir. 17-25 Aralık olayları, gezi olayları, darbe girişimlerini hiçbir zaman unutmamalıyız. Tüm bu yaşadıklarımız hizmetlerimizden ve bağımsızlığımıza sahip çıktığımızdan dolayıdır. O darbe girişimlerine direnen milletimizin şimdi yapılmak istenen ekonomik darbeye de aynı şekilde direnmektedir. 24 Haziran'da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye isteyenler emellerine ulaşamadılar. Şimdi darbelere, seçimlere, operasyonlara rağmen ayakta duran Türkiye'nin bu kez üzerinde oynanan oyun ekonomik operasyonlardır. Türk milleti aziz bir millettir. Dün darbelerin karşısında nasıl dik durduysa bugün de ekonomik darbenin karşısın da öyle dik duracaktır."

"Bizim milletimiz esir edilemez milletimiz diz çökmez" diyen Şahin, AK Parti'nin kuruluşunun 17. yılının devlet ve millet ile tüm mazlumlara hayırlı olmasını diledi.