AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Eri, mesajında, 2001'de kurulan AK Parti'nin herkesin umudu olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıldır her alanda yapılan icraatlarla Türkiye'yi zirveye ulaştırdığını kaydeden Eri, olumsuzlukların en uç olduğu bir dönemde ortaya çıkan AK Parti'nin, ülkemizin tüm yükünü sırtlayarak tüm kirli odaklara meydan okuduğunu aktardı.

Daha ilk seçimlerde 34,6'lık oy oranıyla tek başına iktidar olan AK Parti, halkın artık koalisyonlardan oluşan iktidarları istemediğinin en büyük delili olduğunu dile getiren İl Başkanı Eri, şunları belirtti:

"AK Parti Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuz ortamı görerek ve doğru bir şekilde analizini yaparak sorunları en iyi şekilde çözmesini bilecek şekilde seçimlere girerek tek başına iktidar oldu. Halkımızın toplumsal istekleri doğrultusunda kurulan AK Parti, ortak amaçları paylaşan, ortak bir kaderi paylaşan, sevinç ve kederleri aynı kardeşlikten gelen herkesin partisi konumundadır. AK Parti yıllar geçse de asla ülkemize ve milletimize hizmet etmekten vazgeçmemiştir. Vazgeçmeyecektir. AK Parti, "herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir" bağlamında din, dil, ırk ayırımı yapmadan kürdü de türkü de arabı da kardeş bilip her kesime eşit mesafede olmayı kendisine amaç edinmiştir."