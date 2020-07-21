AK Parti'nin 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi teklifi Meclis'e sunulacak
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AK Parti'nin 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi teklifi Meclis'e sunulacak

Sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler? Sosyal medya düzenlemesi 11 madde neleri içerecek? Sosyal medya kanunu çıkacak mı?

AK Parti'nin 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi teklifi Meclis'e sunulacak
21.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:50

AK Parti, 11 maddelik "sosyal medya" düzenlemesine ilişkin teklifi, bugün meclise sunacak. Almanya modelinin örnek alındığı düzenleme ile Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak.

AK Parti grubu, hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Son şekli verilen 11 maddelik "sosyal medya" düzenlemesinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin, bugün de muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi. Sosyal medya düzenlemesinde Almanya'da uygulanan model üzerinde durulurken günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ise Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER?

Bugün meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ 11 MADDE

Maddelerin bir kısmı belli oldu.

Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak.

Doğan zararlar siteler tarafından karşılanacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet hızı düşürülecek.

SOSYAL MEDYA KANUNU ÇIKACAK MI?

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

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