AK Parti Niğde milletvekili Selim Gültekin'den patates ve kuru soğan açıklaması

AK Parti Niğde milletvekili Selim Gültekin, "Patates ve kuru soğanın direkt olarak çiftçiden alınması, 81 il valiliğine gönderilmesi ve illerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla da, düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayında ücretsiz şekilde...

AK Parti Niğde milletvekili Selim Gültekin, "Patates ve kuru soğanın direkt olarak çiftçiden alınması, 81 il valiliğine gönderilmesi ve illerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla da, düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayında ücretsiz şekilde dağıtım işlemlerine de hızlıca başlanması sağlanmıştır" dedi.

Gültekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gültekin, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; tarımdan sanayiye, eğitimden sosyal hayata kadar birçok alanda, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak için, gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun en son örneği de; sizlerin de bildiği gibi, stok fazlası patates, kuru soğan ve çeltik ürünlerinin, çiftçilerimizden alımı konusunda yaşanan, çiftçilerimizi sevindiren gelişmedir. Patates; dünyada ve ülkemizde üretimi yapılan en önemli tarımsal ürünlerden biridir. Patates üretimi ağırlıklı olarak İç Anadolu bölgemizde yapılmaktadır. Niğde'miz; patates üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer almakta olup, ilimiz ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. 2020 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan, 4 bin 855 Niğdeli çiftçimiz, yaklaşık 690 bin ton patates üretimi gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Gültekin, patates üretiminin artması ve talebin azalmasına bağlı olarak bölge milletvekilleriyle üreticilerin yaşadığı sorunları tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı ile görüştüklerini aktararak, "İlk olarak, ülkemizdeki patatesin uluslararası piyasalardaki, rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin arttırılması için, 1 Şubat itibari ile yaklaşık 50 ülkeye patates ihracatına destek sağlanması, yani ihracata teşvik desteği verilmesini sağladık. Bu vesile ile yaklaşık 30 bin ton patatesin ilimizden ihracatını sağlamış olduk. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, AK Partili belediyelerimizle irtibat kooperatiflerimiz aracılığıyla, Niğde'mizden patates alımı gerçekleştirip, ihtiyaç sahibi ailelerimize, belediyelerimiz aracılığı ile, ücretsiz dağıtımını sağladık. Sayın Mehmet Özhaseki başkanımıza ve AK Belediyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yapılanlara rağmen, maalesef üreticilerimizin elinde yüksek miktarda patates kalmıştır. Eldeki bu patateslerin bir an evvel tüketilmesini sağlamak için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Böylece, patates ve kuru soğanın direkt olarak çiftçiden alınması, 81 il valiliğine gönderilmesi ve illerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla da, düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayında ücretsiz şekilde dağıtım işlemlerine de hızlıca başlanması sağlanmıştır. Niğde'mizde de, alımlar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bugün itibariyle Niğdeli üreticilerimizden, 4 bin 500 ofisi genel tona yakın patates alımı gerçekleştirilmiştir. Niğde'mizdeki ve ülkemizdeki tüm patates üreticilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimize, üreticilerimize daim destek her olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Niğdeli çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yine Tarım ve Orman Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca, ilimizdeki patates alımın gerçekleştirilmesi için; yoğun emek ve gayret gösteren; Niğde Tarım İl Müdürlüğümüze, Niğde Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Niğde Süt Üreticileri Birliğine teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı