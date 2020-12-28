AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, kongrede aday olmayacak

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, partisinin 7. Olağan İl Kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

Peşin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yaptığı istişareler neticesinde partisinin 7. Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar aldığını söyledi.

Kongreye kadar görevine devam edeceğini belirten Peşin, şunları kaydetti:

"İnşallah kongre günü bayrağı bir başka dava arkadaşımıza devredeceğim. Görev aldığım tüm STK'lerde, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı, İl Genel Meclis Başkanlığı ve 3,5 yıllık AK Parti İl Başkanlığım sürecinde Niğde'miz için gece gündüz, mahalle mahalle, köy köy, belde belde, ilçe ilçe her yeri karış karış gezerek milletimizin derdiyle dertlenmeye, ilimize hizmet ve yatırımların gelmesine çalıştık. Aynı heyecan ve gayretle bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğim. AK Parti'de yönetim kadrolarında 2011 yılından bu güne kadar fiili olarak görev aldığım 1 halk oylaması, 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 4 genel seçim ve 2 yerel seçimde yoğun ve planlı bir çalışmayla hamdolsun partimizin bayrağını ilimizde dalgalandırmaya devam ettik. Bu sayede Niğdeli hemşehrilerimizi AK hizmetlerden mahrum etmedik."

Peşin, bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve genel merkezin talimatları doğrultusunda inandığı yolda yürümeye devam edeceğini vurgulayarak, görev yaptığı sürede kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul