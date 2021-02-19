AK Parti Niğde Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Niğde Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

19.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:12
AK Parti Niğde Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde mevcut başkan İbrahim Baloğlu, güven tazeledi.

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde mevcut başkan İbrahim Baloğlu, güven tazeledi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Abdullah Halit Üzülmez yaptı.

Kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, katılımcılara AK Parti'nin hizmetlerinin yer aldığını video izletildi.

İbrahim Baloğlu, yaptığı konuşmada, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

Baloğlu, 2023 vizyonu doğrultusunda çalışmalara hız vermeden devam edeceklerini belirterek, "'Bu can bu bedende olduğu müddetçe biz ancak rükuda eğiliriz' diyen liderimizin ardından yürüyerek, kapı-kapı dolaşarak, yeni nesillere özünde Allah rızasına ulaşmak olan davamızı anlatarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan İbrahim Baloğlu, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahim Sönmezler, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, partililer ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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