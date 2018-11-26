AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayına Coşkulu Karşılama

AK Parti'nin Niğde Belediye Başkanı adayı Emrah Özdemir, coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Niğde Belediye Başkanlığına aday gösterilen eski AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, İstanbul'dan Niğde'ye döndü.

Özdemir'i, parti binası önünde coşkuyla karşılandı.

Burada vatandaşlara hitap eden Özdemir, İstanbul Sancaktepe'deki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Belediye Başkanı Adayı olarak açıklandığını anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Beni bu göreve layık gördükleri için Genel Başkanımıza ve teşkilatımıza şükranlarımı sunarım. AK Parti olarak bu günlere gelmemiz hiç kolay olmadı. Cumhurbaşkanımızın değindiği gibi 16 yıl önce ülkemizde insanların başlarını sokacak yerleri, sobasında yakacak odunları ve karınlarını doyuracak aşları yoktu. Belediyecilik anlayışımız temel hizmetleri sağlamaktı. Şehircilik adına anlatacaklarımızdan önce halkımızın asgari ihtiyaçlarını gidermeyi öncelikle hedef edinmiştik ancak Allah'a şükürler olsun ki, bu 16 yılda çok yol katettik; Türkiye olarak ve Niğde olarak bu aşamayı geride bıraktık. Artık daha büyük hedeflerimiz olacak. Bizlerin de amacı Niğde'de farklı projelere imza atmak, diğer iller arasında Niğdemizi daha ön plana çıkarmak ve hedefimiz olan büyükşehir Niğde'nin altyapısını oluşturmak olacaktır."