AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti
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AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Nevşehir'in sağlık personeli ve doktor ihtiyaçlarını iletti.

14.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:33
AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

Yücel Menekşe, Sağlık Bakanı 'yı ziyaret ederek Nevşehir'in sağlık personeli ve doktor ihtiyaçlarını iletti.


AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Milletvekili Menekşe, Nevşehir'in ihtiyacı olan uzman doktor ve sağlık personeli hakkında Bakan Koca'ya bilgiler verirken yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Nevşehir'imizin ihtiyacı olan uzman doktor ve sağlık personeli taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm bakanlık bürokratlarımıza göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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