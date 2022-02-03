AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, vatandaşların Regaib Kandili'ni tebrik etti

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, Regaib Kandili'nin rahmet aylarının habercisi olduğunu belirterek, sağlık ve huzur içinde manevi iklime girilmesinin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Açıkgöz, vatandaşların ve İslam aleminin kandilini tebrik ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üç aylar, Müslümanlar olarak Hakk'ın rahmetine, bereketine ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Manevi hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, sağlıklı yarınlara ulaşmamıza, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."