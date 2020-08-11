AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
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AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
11.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:49

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti. Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın AK Parti'li kadınlara yönelik hakaret ve saldırılar gerçekleştirdiğini ileri süren Bilgiç, bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci başlattıklarını ifade etti. Çeşitli gerekçeler öne sürerek, AK Parti'li kadınlara ağır hakaretlerde bulunanların yapıcı tavırdan uzak olduğunu belirten Bilgiç, "Partimiz, 18 yıldır gerek ülkemizde gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleler yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadelerine sunmuştur." dedi.

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç'in parti binasında düzenlediği basın toplantısına AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'te eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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