AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
- Salondan ve katılımcılardan detay Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması NEVŞEHİR - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
- Salondan ve katılımcılardan detay
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması NEVŞEHİR - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.