AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

- Salondan ve katılımcılardan detay Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması NEVŞEHİR - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

- Salondan ve katılımcılardan detay
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması NEVŞEHİR - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

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